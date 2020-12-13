Чемпионат Германии 2020/21, 11-й тур

Аугсбург – Шальке – 2:2

Голы: Сердар, 32 (автогол), Рихтер, 90+3 – Раман, 52, Буджеллаб, 62

Байер – Хоффенхайм – начало в 19:00

Аугсбург в родных стенах принимал Шальке, чья безвыигрышная серия достигла 25-и матчей. На 32-й минуте хозяева открыли счет – Хедира со стандарта навесил в штрафную и мяч рикошетом от Сердара залетел в ворота. "Кнаппен" в первом тайме не создали ни одного опасного момента.

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Сразу после перерыва гости сравняли – Раман воспользовался ошибкой защитника, вышел один на один с голкипером и пробил мимо него. На 53-й вторую желтую получил Нидерлехнер и "кнаппен" сразу бросились в атаку. Преимущество удалось реализовать на 62-й минуте – Сердар прострелил в штрафную, где Буджеллаб в касание замкнул. Казалось, что желанная победа наконец получена, но Аугсбург не собирался так просто сдаваться. В компенсированное время они перехватили мяч в центре поля, вышли в контратаку и Рихтер головой замкнул навес Грегорича в штрафную – 2:2. Шальке вновь не удалось прервать безвыигрышную серию.

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