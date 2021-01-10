В воскресенье в 15-м туре Бундеслиги состоялось два поединка. Отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 15-й тур

Аугсбург – Штутгарт – 1:4

Голы: Рихтер, 46 – Гонсалес, 8 (пен.), Вамангитука, 29, Кастро, 62, Дидави, 87

Удаление: Рихтер, 76 (Аугсбург, вторая желтая карточка)

Арминия – Герта – начало матча в 19:00

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Штутгарт распаковал ворота Аугсбурга уже в начале матча. Риз Оксфорд нарушил правила в своей штрафной и арбитр указал на точку. Пенальти четко реализовал Николас Гонсалес, разведя голкипера и мяч по разным углам. В середине тайма Борна Соса получил длинную передачу из глубины, протянул сферу по левому флангу и прострелил в штрафную Аугсбурга. Защитники "фугеров" проскочили мимо мяча и Силас Вамангитука удвоил преимущество гостей.

После перерыва самоотверженная игра Марко Рихтера принесла свои плоды: опередив защитников на подступах к штрафной он отдал налево на Рубена Варгаса, ворвался во владения Грегора Кобеля и, получив пас в ответ, сократил счет. Однако, радость хозяев была недолгой – Гонсало Кастро на 62-й минуте снова увеличил отрыв Штутгарта до двух голов.

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве – главный герой матча в течение трех минут получил две желтые карточки и превратился в антигероя поединка. Численное преимущество "швабы" реализовали в конце встречи усилиями Даниэля Дидави, завершив таким образом разгром соперника.

Победа принесла Штутгарту 21 очко и подняла на десятую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Аугсбург с 10 пунктами одиннадцатый.

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