Аугсбург в перенесенном матче 26-го тура Бундеслиги принимал Майнц. Хозяева имели отрыв от зоны вылета всего в три очка, так что ничья их не устраивала – команде необходимо было наращивать гандикап. К счастью для родных фанатов, уже на старте игры она заработала пенальти, который искусно реализовал Гаувелев.

Майнц в принципе провалил первый тайм, чудом не отправившись на перерыв из-за комфортного преимущества хозяев. На 32-й минуте Аугсбург забил второй гол усилиями Хана – впрочем, его отменили из-за офсайда. На старте же второго тайма "красные" неожиданно отыгрались усилиями Видмера, которому удалось расстрелять ворота на 54-й минуте. Голевой кросс на себя записал Боэтиус. 1:1!

К сожалению для Майнца, даже ничейный результат удержать не удалось. Наиболее досадным же стал факт максимально быстрого восстановления преимущества хозяев. Уже через две минуты после пропущенного гола они забили с углового – это Варгас, едва появившись на поле, замкнул подачу от Хана. 2:1! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Таким образом Аугсбург набрал 32 очка и оторвался от зоны вылета на 6 зачетных баллов. Майнц с 39 пунктами держится на десятой строчке.