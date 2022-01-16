В воскресенье в 19-м туре чемпионата Германии состоялось два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 19-й тур

Аугсбург – Айнтрахт – 1:1

Голы: Грегорич, 38 – Камада, 22

Арминия – Гройтер Фюрт – начало матча в 18:30

Байер в матче с двумя нереализованными пенальти одолел Борусию М, Бавария с хет-триком Левандовски разгромила Кельн

В первом матче Аугсбург принимал Айнтрахт. Хозяева пропустили еще до середины тайма: Камада оказался лицом к лицу с Гикевичем и вывел "орлов" вперед. Впоследствии Линдстрем проверил на прочность левую стойку. Незадолго до перерыва Грегоричу удалось выровнять положение и после отдыха команды начали с чистого листа.

Н'Дика на 51-й минуте встречи вывел Айнтрахт вперед, но VAR eukzltk офсайд и отменил гол. Линдстрем за две минуты до завершения матча мог принести гостям три очка, но выше всяких похвал сыграл голкипер. Как следствие, боевая ничья, не позволившая Айнтрахту ворваться в топ-6 Бундеслиги.

Боруссия Д разгромила Фрайбург и вплотную приблизилась к Баварии