Шальке позорно проиграл Аугсбургу – 2:22 для "кнаппен" за девять последних матчей

Шальке в очередной раз опозорился, потерпев сокрушительное поражение от Аугсбурга в родных стенах (0:3).

Шальке после поражений конкурентов Шальке мог подняться на шестую позицию в турнирной таблице, но для этого нужно было побеждать скромный Аугсбург. Кроме того, гельзенкирхенцы имели то реабилитироваться за разгром в Рурском дерби. Словом, мотивации хватало, однако уже через семь минут после старта встречи "кнаппен" ошарашили мощным выстрелом Лёвена со штрафного – точно в девятку, 0:1! Это был единственный из трёх ударов гостей до перерыва, который не заблокировали.

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У Шальке в первом тайме вообще ничего не получалось, кроме одного выстрела Матондо из пределов штрафной в створ. На старте второго "кобальтовые" едва не пропустил второй раз вследствие прорыва Нидерлехнера по левому флангу и удара с острого угла, а к 60-й минуте у хозяев ещё и сломался Кутуджу. У Шальке ничего не получалось и на 70-х минутах, в то время как у Аугсбурга добавилось ещё четыре выстрела в створ.

В конце концов, такой футбол завершился голом гостей на 76-й минуте. Саренрер-Базе, выйдя на замену, поймал отскок от Сане, оторвался от Кенни, качнул Сане в штрафной и пробил в правый угол – 0:2. Денис Вагнер попытался перевернуть игру, бросив в бой Буджеллаба и Рамана, но остроты это не добавило. В компенсированное время Аугсбург ещё и третий гол положил – Кордова обокрал Меркана, обошел Шуберта и забил в пустые ворота. Похоже, тренера "кобальтовых" ожидает отставка.

Таким образом, Аугсбург отпраздновал победу и набрал 30 очков, поднявшись на тринадцатую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. Шальке, имея в активе 37 зачётных баллов, остался на восьмой позиции – это был уже девятый матч Бундеслиги без побед подряд. За это время "кнаппен" забили всего два гола, пропустив на двадцать больше.

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