Штутгарт на последних секундах упустил победу над Фрайбургом: 20 тур Бундеслиги, матчи воскресенья

В матче 20 тура Бундеслиги Аугсбург дома разбил Майнц, Штутгарт в конце матча упустил победу над Фрайбургом. Счет и отчеты о матчах читайте на сайте "Футбол 24".

Чемпионат Германии 2018/19, 20 тур

Аугсбург – Майнц – 3:0

Голы: Фіннбогасон, 8, (пен), 34, (пен), 54

Штутгарт – Фрайбург – 2:2

Голы: Инсуа, 75, Дивади, 84 – Хаберер, 4, Нидерлехнер, 90+4

Удаление: Гомес, 89 (Штутгарт)

Аугсбург дома разгромил Майнц. Уже на 8 минуте Финнбогасон открыл счет ударом с пенальти, а еще до перерыва отличился с отметки во второй раз. После перерыва исландец оформил хет-трик и сделал преимущество Аугсбурга разгромной.



Благодаря этой победе Аугсбург набрал 18 очков и расположился на 15 позиции, Майнц с 27 пунктами остался на 11 строчке.

Во втором матче игрового дня Штутгарт принимал дома Фрайбург. Гости забили уже в дебюте встречи, на 4-ой минуте отличился Хаберер. За 15 минут до окончания основного времени Инсуа сравнял счет во встрече, а еще через 9 минут Дивади голом вывел Штутгарт вперед. Уже на четвёртой компенсированной минуте Нидерлехнер забил и завоевал для Фрайбурга ничью.

После этого матча Фрайбург с 22 очками занимает 13-ю строчку, Штутгарт – 16-й с 15-ю зачетными пунктами.