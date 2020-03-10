Аугсбург официально назначил нового тренера

Аугсбург определился с заменой для Мартина Шмидта, который вчера был уволен с поста главного тренера.

Новым наставником баварцев стал 48-летний Хайко Херрлих, информирует официальный сайт клуба.

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Соглашение немецкого специалиста рассчитано до 30 июня 2022 года. Бывший нападающий Боруссии Д и сборной Германии (один гол в пяти матчах за национальную команду) оставался без работы после увольнения из Байера в декабре 2018 года. Херрлих взял годичную паузу в тренерской деятельности, однако предложение 14-й команды Бундеслиги его заинтересовало.

Напомним, Аугсбург имеет серию из трех поражений подряд и опережает зону переходных матчей на пять пунктов.

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