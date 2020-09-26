Чемпионат Германии 2020/21, 2-й тур

Аугсбург – Боруссия Д – 0:2

Голы: Удохай, 40, Калиджури, 54

Байер – РБ Лейпциг – 1 1

Голы: Демирбай, 20 – Форсберг, 14

Боруссия М – Унион Берлин – 1:1

Голы: Тюрам, 56 – Шлоттербек, 80

Арминия – Кельн – 1:0

Голы: Едмундссон, 78

Майнц – Штутгарт – 1:4

Голы: Квайсон, 13 – Вамангитука, 45, Дидави, 61, Климович, 80, Калайдзич, 86

Удаление: Ниахате, 77 (вторая ж'лтая)

Шальке – Вердер – начало в 19:30

Дортмундская Боруссия после уверенной победы над Гладбахом приехала в Аугсбург. От "шмелей" ожидали спокойной победы, однако первый тайм прошел в нервной борьбе с пятью жёлтыми карточками, а на 40-й минуте хозяева ещё и счёт открыли – это Удохай замкнул подачу Калиджури со штрафного. Через девять минут после перерыва бывшие партнёры по Шальке организовали второй гол: Грегорич вывел Калиджури один на один, а Даниэль, поставив корпус Менье, переиграл Бурки – 2:0! Боруссия от этого шока так и не оправилась, ничего интересного в ответ не создав. Финальный свисток зафиксировал заслуженную победу Аугсбурга.

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Байер в родных стенах принимал РБ Лейпциг. Четвертьфиналист ЛЧ вышел вперёд уже на 14-й минуте в результате красивого удара Форсберга с левого угла штрафной в ближнюю девятку, однако уже через шесть минут Демирбай шедевральным выстрелом с дистанции сравнял счёт – мяч влетел в ворота рикошетом от перекладины. Впрочем, после такого мощного начала матч сдулся, и забитые на старте первого тайма гола оказались последними. Ничья в Леверкузене.

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Боруссия М после поражения в Дортмунде должна была реабилитироваться. Благо, теперь у Гладбаха был домашний матч, а соперник – Унион – казался проходным. Берлинцы, однако, отстояли "на ноль" почти час. Выйти вперёд "жеребцы" смогли аж на 56-й минуте в результате подачи с углового, которую ударом головой замкнул Тюрам, но на 80-й минуте красивое замыкание навеса с корнера в исполнении Шлоттербека сравняло счёт – 1:1. Этот гол оказался последним во встрече.

Майнц дома принимал Штутгарт, который только недавно вернулся из второй Бундеслиги. Хозяева забили уже на 13-й минуте в результате подачи на Матета и его скидки под удар Квайсону с метра. Гостям удалось отыграться под самый перерыв – это Вамангитука получил пас на правый край штрафной и пробил точно под дальнюю штангу. В середине второго тайма вестфальцы реализовали контратаку 2-в-2 и вырвались вперед в счёте, а на 77-й минуте Майнц ещё и остался в меньшинстве – это Ниахате получил вторую жёлтую. После этого хозяева посыпались, а Штутгарт провел ещё два гола – отличились Климович и Калайдзич. 1:4. Штутгарт празднует первую победу после возвращения в элиту.

Арминия после длительного отсутствия в первой Бундеслиге отобрала очки у Айнтрахта неделю назадназад, а теперь дело дошло и до побед. Жертвой команды из вымышленного города стал Кёльн. Судьбу поединка решил единственный гол – его на 78-й минуте забил Эдмундссон, который получил длинную передачу от голкипера, ворвался на правый край штрафной и с острого угла попал под дальнюю штангу. 1:0 – Билефельд набирает обороты.

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