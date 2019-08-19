Аугсбург объявил о подписании Лихтштайнера

Защитник Лихтштайнер официально присоединился к немецкому Аугсбургу.

Штефан Лихтштайнер стал игроком Аугсбурга на правах свободного агента, сообщает официальный сайт немцев.

Арсенал официально объявил об уходе Уэлбека и Лихтштайнера

35-летний защитник, который имеет на своем счету 105 матчей за сборную Швейцарии, заключил с Аугсбургом однолетний контракт – до 30 июня 2020 года.

Напомним, в сезоне 2018/19 Лихтштайнер выступал за лондонский Арсенал, за который провел 23 матча во всех турнирах, забив при этом 1 гол и отдав 1 результативную передачу. До этого швейцарец течение 7 лет выступал за Ювентус.

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