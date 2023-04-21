В пятницу 29-й тур чемпионата Германии открывала дуэль между аутсайдерами турнирной таблицы. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Аугсбург, отрыв которого от зоны вылета в Бундеслиге составлял всего 5 очков, принимал одного из конкурентов за выживание – Штутгарт. Хозяева вышли вперед довольно быстро: уже на восьмой минуте Бельйо головой вколотил сферу в сетку после навеса от Майера с правого фланга.

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Вскоре швабы могли отыгрываться, но после роскошного прострела от Фюхриха, сразу несколько игроков пролетели мимо мяча.

"Фугеры", традиционно для домашних матчей, после гола отдали инициативу сопернику, ловя его на контратаках. Восстановить статус-кво Штутгарт сумел лишь в конце встречи: Эндо курьезно принял навес во вратарскую (поймав мяч между ног и зажав его коленями на несколько секунд) и пробил. Кипер среагировал, но уже в падении японец добил сферу в сетку.

Хозяева на последних минутах могли вырвать победу, но после прострела с линии ворот мяч неожиданно попал в грудь Вамангитуке и просвистел мимо стойки.

Ничья принесла Аугсбургу 30 очков и тринадцатую строчку турнирной таблицы Бундеслиги, Штутгарт набрал 25 баллов и остался шестнадцатым.

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