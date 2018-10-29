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Аугсбург атмосферно отпраздновал 111-й День рождения в стиле ретро – это нужно увидеть

21 октября 00:07 90 Читати українською
Аугсбург атмосферно отпраздновал 111-й День рождения в стиле ретро – это нужно увидеть
Аугсбург в стиле ретро / FCA

Немецкий клуб показал пример, как нужно уважать свои традиции.

Аугсбург отпраздновал свое 111-летие. 20 октября 1907 предшественник клуба Алеманния сыграла первый матч в истории. 20 октября 2018 в матче 8 тура Бундеслиги против РБ Лейпциг "фуггеры" классно провели праздник, проникнувшись атмосферой древности.

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Для игроков команды сшили специальные ретро футболки, а тренер Мануэль Баум также выбрал необычный лук.

Участников матча доставил на игру оформленный под старинные времена автобус.

Соцсети Аугсбурга работали под ретро лого клуба и все посты оформляли в стиле древних открыток.

Для болельщиков по случаю праздника были сюрпризы. Билеты по 19,07 евро и бесплатная парковка для винтажных автомобилей, а к WWK Арене их подвозили кареты.

Перед матчем на трех трибунах зрители развернули классные плакаты, играла тогдашняя музыка. Все было очень атмосферно - дух начала ХХ века создан на ура.

Отметим, что матч между Аугсбургом и РБ Лейпциг завершился нулевой ничьей. "Фуггеры" спокойно расположились в середине турнирной таблицы Бундеслиги.

Германия8 турSGL-арена (Аугсбург)

Аугсбург - РБ Лейпциг: Суббота 20 октября 2018

Аугсбург
Матч окончен
0 : 0
РБ Лейпциг
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Германия Аугсбург Аугсбург Аугсбург - РБ Лейпциг
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