Аугсбург атмосферно отпраздновал 111-й День рождения в стиле ретро – это нужно увидеть

Немецкий клуб показал пример, как нужно уважать свои традиции.

Аугсбург отпраздновал свое 111-летие. 20 октября 1907 предшественник клуба Алеманния сыграла первый матч в истории. 20 октября 2018 в матче 8 тура Бундеслиги против РБ Лейпциг "фуггеры" классно провели праздник, проникнувшись атмосферой древности.

Реал выпустил лимитированную серию ретро-футболок

Для игроков команды сшили специальные ретро футболки, а тренер Мануэль Баум также выбрал необычный лук.

Участников матча доставил на игру оформленный под старинные времена автобус.

Соцсети Аугсбурга работали под ретро лого клуба и все посты оформляли в стиле древних открыток.

Для болельщиков по случаю праздника были сюрпризы. Билеты по 19,07 евро и бесплатная парковка для винтажных автомобилей, а к WWK Арене их подвозили кареты.

Перед матчем на трех трибунах зрители развернули классные плакаты, играла тогдашняя музыка. Все было очень атмосферно - дух начала ХХ века создан на ура.

Отметим, что матч между Аугсбургом и РБ Лейпциг завершился нулевой ничьей. "Фуггеры" спокойно расположились в середине турнирной таблицы Бундеслиги.