"Что ж, Пафос впервые в истории в Лиге чемпионов. Сербы, которых спонсирует "Газпром", в групповой этап турнира не прошли. Победный гол киприотов – это искусство. Также в Лиге впервые казахский Кайрат.

Кайрат сенсационно победил Селтик и впервые в истории вышел в Лигу чемпионов – 21-летний голкипер отразил три пенальти

Ау, Динамо, которое себе цены не может составить, казахский, мать его, Кайрат вас переплюнул, обойдя Селтик. И норвежский Буде-Глимт впервые в главном клубном турнире. А киевляне ходите дальше с миллионными ценниками на пузе и недовольными хлебалами.

Футбол надо любить, а не только считать деньги. Болельщиков уважать, честь клуба беречь и не думать, что тебе весь мир должен", – написал Василий Зима на своей странице в Facebook.

Лига чемпионов: Пафос после Динамо шедевром выбросил и Црвену Звезду, Буде-Глимт не допустил чудо Штурма