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Атырау, который возглавляет Дулуб, с четырьмя украинцами в составе вышел в финал Кубка Казахстана

20:14 80 Читати українською
Атырау, который возглавляет Дулуб, с четырьмя украинцами в составе вышел в финал Кубка Казахстана
ФК Ордабасы / Сайт клуба

Состоялся матч полуфинала Кубка Казахстана между Атырау и Ордабасы.

Кубок Казахстана, 1/2 финала, ответный матч

Атырау – Ордабасы – 0:0 (1:1)

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Состоялся матч полуфинала Кубка Казахстана, в котором Атырау принимал Ордабасы. Первый поединок завершился 1:1, а в ответном матче забитых голов не было, поэтому в финал турнира вышел Атырау.

Заметим, что этот клуб тренирует экс-наставник Карпат Олег Дулуб, а в полуфинальном матче на поле вышли 4 украинцев: Эдуард Сергиенко, Андрей Ткачук, Ризван Аблитаров и Сергей Загинайлов.

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Мир Андрей Ткачук Андрей Ткачук Ордабасы Ордабасы Чемпионат Казахстана Атырау Атырау Олег Дулуб Олег Дулуб
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