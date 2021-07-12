"Спортсмены будут надевать эту парадную форму на открытие и закрытие Олимпиады, ходить по олимпийской деревне. Есть 50 наименований для спортсменов, выбор будет у каждого.

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Каждый из них может скомпоновать свой лук, поэтому все будут выглядеть фантастически. На соревнованиях у каждого вида спорта есть своя фирма, которая обеспечивает спортсменов. Нарекания на парадную форму олимпийской сборной будут всегда", – цитирует Добрынскую Tribuna.

Ранее сборная Украины презентовала экипировку на Олимпийские игры в Токио, которая понравилась не всем болельщикам. Форма выполнена с традиционным сочетанием синего и желтого цветов в нежной палитре, что символизирует надежду и веру.

Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Игры должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.

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