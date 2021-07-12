"Атлеты будут выглядеть фантастически", – олимпийская чемпионка четко ответила всем критикам новой формы сборной Украины
Чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Наталья Добрынская не удивлена жалобами на новую "нежную" экипировку.
"Спортсмены будут надевать эту парадную форму на открытие и закрытие Олимпиады, ходить по олимпийской деревне. Есть 50 наименований для спортсменов, выбор будет у каждого.
Сборная Украины отправляется на Олимпиаду-2020 в новой форме: ее оценили Беленюк, Билодид и даже Зеленский
Каждый из них может скомпоновать свой лук, поэтому все будут выглядеть фантастически. На соревнованиях у каждого вида спорта есть своя фирма, которая обеспечивает спортсменов. Нарекания на парадную форму олимпийской сборной будут всегда", – цитирует Добрынскую Tribuna.
Ранее сборная Украины презентовала экипировку на Олимпийские игры в Токио, которая понравилась не всем болельщикам. Форма выполнена с традиционным сочетанием синего и желтого цветов в нежной палитре, что символизирует надежду и веру.
Напомним, Олимпиада в Токио стартует 23 июля. Игры должны были состояться еще в 2020 году, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на это лето.
"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити брата