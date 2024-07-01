"Матрасники" подыскивали усиление в линию обороны и остановили свой выбор на игроке “бело-голубых”. Робин Ле Норман еще несколько недель назад сказал “да” Атлетико.

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Как информирует Маттео Моретто, "матрасники" достигли принципиального соглашения с Реал Сосьедадом. В ближайшие дни два клуба обменяются документами и оформят закрытие сделки. Атлетико заплатит за защитника около 28-30 миллионов.

Напомним, Ле Норманн выступает за Реал Сосьедад с 2019 года. Всего он сыграл за команду в 221 матче, забив шесть голов и отдав шесть ассистов.

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