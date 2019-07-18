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Атлетико заработал 100 миллионов евро, продав два участка Висенте Кальдерон

19:53 108 Читати українською
Атлетико заработал 100 миллионов евро, продав два участка Висенте Кальдерон
Диего Симеоне одобряет значительную прибыль

Мадридский Атлетико зарабатывает бешеные деньги на продаже своего бывшего стадиона.

Клуб из Мадрида продал два земельных участка, на которых размещен бывший стадион "матрацников" Висенте Кальдерон. В целом Атлетико заработал 100 млн евро с продажи земли.

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Кроме того, вскоре "матрасники" собираются продать и третий участок, который принесет клубу еще около 80 млн евро, сообщает AS.

Напомним, Атлетико неизменно проводил на Висенте Кальдерон свои домашние матчи, пока не перебрался на ультрасовременный Ванда Метрополитано осенью 2017 года.

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Атлетико Атлетико Испания Висенте Кальдерон
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