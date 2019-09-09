Атлетико запускает собственную криптовалюту

Испанский клуб находит все новые и новые способы чтобы заинтересовать болельщиков.

Мадридский Атлетико выпускает собственную криптовалюту для своих поклонников. Клуб уже заключил соглашение с блокчейн-компанией Socios, которая занимается разработкой фан-токенов. Об этом сообщает Inside World Football.

Фан-токены Атлетико можно будет получить путем обмена через специальное приложение. Криптовалюта будет стоить 2 евро за штуку и станет доступной для покупки уже осенью 2019 года.

Клубы топ-5 лиг Европы за лето потратили рекордную сумму на трансферы, – Deloitte

Фан-токены позволят болельщикам активнее участвовать в жизни любимой команды. С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники Атлетико смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать другие бонусы.

Ранее сотрудничество с Socios начали Ювентус, ПСЖ, Рома и Вест Хэм.

Ліверпульський конфлікт, Бейл рятує дупу Зідана, "містер справедливість" Кулібалі, дивні дербі – топ-10 моментів вікенду