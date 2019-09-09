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Атлетико запускает собственную криптовалюту

16:12 37 Читати українською
Атлетико запускает собственную криптовалюту
Атлетико / ФК Атлетико

Испанский клуб находит все новые и новые способы чтобы заинтересовать болельщиков.

Мадридский Атлетико выпускает собственную криптовалюту для своих поклонников. Клуб уже заключил соглашение с блокчейн-компанией Socios, которая занимается разработкой фан-токенов. Об этом сообщает Inside World Football.

Фан-токены Атлетико можно будет получить путем обмена через специальное приложение. Криптовалюта будет стоить 2 евро за штуку и станет доступной для покупки уже осенью 2019 года.

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Фан-токены позволят болельщикам активнее участвовать в жизни любимой команды. С помощью новой монеты и мобильного приложения поклонники Атлетико смогут голосовать за товарищеские матчи, выбирать цвета и символику клуба, а также получать другие бонусы.

Ранее сотрудничество с Socios начали Ювентус, ПСЖ, Рома и Вест Хэм.

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