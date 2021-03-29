Атлетико запланировал вернуть в Испанию звезду Наполи
Мадридский Атлетико положил глаз на полузащитника итальянского Наполи Фабиана Руиса.
Хавбек сборной Испании стал трансферной целью "матрасников", сообщает Calciomercato.
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Атлетико готов подписать Руиса в летнее трансферное окно. В данный момент мадридцы готовят предложение о переходе испанца, на которого Наполи повесил ценник в 50 млн евро. Контракт воспитанника Бетиса с "партенопейцами" действует до лета 2023-го, но он так и не смог стать лидером команды. Руководство неаполитанцев желает заменить его хавбеком Вероны Маттией Дзакканьи.
В нынешнем сезоне Фабиан Руис провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 2 мяча и оформил 1 ассист.
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