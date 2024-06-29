"Матрасники" активно готовятся к новой кампании и четко следуют своему плану по усилению состава. Диего Симеоне хотел нового защитника и выбор пал на Робина Ле Нормана.

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Marca сообщает, что Атлетико договорился с Реал Сосьедадом о переходе защитника еще две недели назад. О сделке будет объявлено в июле – возможно, следующей неделе. "Матрасники" заплатит за футболиста сборной Испании около 30 млн евро.

Напомним, что Ле Норманн выступает за Реал Сосьедад с 2019 года. Всего он сыграл за команду в 221 матче, забив шесть голов и отдав шесть ассистов.

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