Атлетико ищет нового игрока на позицию левого полузащитника в схему 4-4-2 – главный тренер Диего Симеоне считает, что Самуэля Лино и Конора Галлахера ему недостаточно. Приоритетной целью Атлетико является Алекс Баэна, но мадридский клуб отпугивает цена – Вильярреал запрашивает 50 млн евро.

Вест Хэм хочет продать бразильца, которым интересовался Шахтер – источник назвал вероятность трансфера к "горнякам"

Так Атлетико переключился на Луис Гильерме, который просиживает в запасе Вест Хэма. Прошлым летом лондонский клуб заплатил за этого бразильца Палмейрасу 23 млн евро, но тот так и не адаптировался в АПЛ. Как информирует Football Espana, Вест Хэм открыт к варианту с арендой или окончательной продажей за 30 млн евро.

Мадридский клуб считает эту цену завышенной. Ранее сообщалось, что Луиса Гильерме "ведёт" Шахтёр.

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