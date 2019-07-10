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Атлетико заинтересовался Менье

18:45 27 Читати українською
Атлетико заинтересовался Менье
Томас Менье / AFP

Защитник французского Пари Сен-Жермен Томас Менье попал в сферу интересов мадридского Атлетико.

"Матрасники" рассматривают вариант с приглашением бельгийского защитника, сообщает Diario AS.

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Атлетико продолжает поиски исполнителя на правый фланг обороны после ухода Хуанфрана. Приоритетным вариантом для мадридцев был Нелсон Семеду, но Барселона отказалась включить его в соглашение по трансферу Гризманна. В свою очередь Менье был резервистом ПСЖ, проиграв борьбу за место в основе ветерану Дани Алвесу.

Сам 27-летний бельгиец, однако, стремится остаться на Парк де Пренс и стать основным фланговым защитником. Однако, боссы парижского клуба могут продать его из-за завершения срока действия контракта уже летом 2020 года.

В сезоне 2018/19 Томас Менье провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. Если Атлетико не сможет его подписать, то попытается усилиться защитником Тоттенхэма Кираном Триппьером.

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