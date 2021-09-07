Ян Облак может вскоре покинуть мадридский клуб, что будет означать смену основного голкипера впервые за многие годы.

Зарплатный лимит "матрасников" после перехода Антуана Гризманна оказался на грани, из-за чего в клубе задумываются о трансферах на выход. Одной из "жертв" может стать Ян Облак.

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По информации La Razon, если словенец не продлит действующий до 2023 года контракт, Атлетико будет рассматривать варианты его продажи. Сейчас у Облака одна из крупнейших зарплат в клубе. В случае потенциального ухода Яна "матрасники" уже имеют альтернативу – это Эмилиано Мартинес. Игра голкипера Астон Виллы поразила Диего Симеоне.

Напомним, Ян Облак перебрался на Ванда Метрополитано из Бенфики в 2014-м. Сейчас в активе 28-летнего стража ворот 306 поединков за мадридцев.

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