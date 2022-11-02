Неудачные результаты Атлетико в текущем сезоне, в том числе вылет из еврокубков еще осенью, порождают разговоры об отставке Диего Симеоне, сообщает LaRazon со ссылкой на El Chiringuito.

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Следующим наставником "матрасников" может стать Луис Энрике, который намерен покинуть сборную Испании после ЧМ-2022. Впрочем, специалист выдвинул условие – ему должны разрешить перестройку состава. Что касается Симеоне, то сумма компенсации, прописанная в его контракте (рассчитанном до лета 2024 года) составляет 14 млн евро, стороны могут провести переговоры по уменьшению этой суммы.

Отметим, что Атлетико впервые в своей истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов. В Ла Лиге дела лучше – третье место, но отставание от второй Барселоны составляет уже 8 очков.

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