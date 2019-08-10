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Атлетико вырвал победу у Ювентуса – сенсационный Фелиш затмил Роналду

21:53 265 Читати українською
Атлетико вырвал победу у Ювентуса – сенсационный Фелиш затмил Роналду
Жоау Фелиш / Твиттер Атлетико

Мадридцы одержали три очка в последней игре Международного кубка чемпионов.

Товарищеские матчи
Атлетико
2
2 : 1
1
Ювентус
19:00 10:08:2019
завершено
 

Международный кубок чемпионов, 3-ий тур

Атлетико – Ювентус – 2:1

Голы: Фелиш, 24, 33 – Хедира, 29

Очередной сольный концерт устроил новичок мадридцев Жоау Фелиш. Сначала он мощно пробил после кросса от Триппьера, а затем уверенно реализовал выход один на один со Щенсны. Между голами молодого португальца вклинился результативный удар Сами Хедиры, который отметился точным выстрелом с линии штрафной.

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А вот звездный форвард туринцев Криштиану Роналду в отчетной встрече "промолчал". Соотечественник Фелиша так и не смог отличиться голом или хотя бы ассистом на одного из своих партнеров.

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Благодаря победе Атлетико завоевал второе место на нынешнем Международном кубке чемпионов, уступив лишь лиссабонской Бенфике.

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Италия Испания Атлетико - Ювентус Международный кубок чемпионов Ювентус Ювентус Атлетико Атлетико Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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