В нынешнем сезоне Атлетико совсем не напоминает команду, которая в мае завоевала чемпионский титул. Диего Симеоне потратил огромные деньги на качественных атакующих игроков, но настроить этот оркестр не смог. В то же время, мадридцы потеряли еще и свое главное оружие – надежную оборону. Сегодня уже первый гол Валенсии означал бы, что за 22 тура Ян Облак пропустил больше, чем за весь прошлый сезон. "Летучие мыши" тоже звезд с неба не хватают, но в благоприятный день способны дать бой любому сопернику.

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Первые минут двадцать команды присматривались друг к другу. Атлетико делал ставку на индивидуальные умения своих звезд (прежде всего Фелиша и Суареса), а гости на это отвечали жесткостью. Нельзя сказать, что валенсийцы действовали грубо, но доставалось "матрасникам" регулярно. Впоследствии Валенсия еще и узаила. Гедеш в центре поля отобрал мяч у Эрмосо, после чего сыграл на Юнуса Мусу, а тот из-за пределов штрафной мощно пробил в ближний угол. Облак спасти не смог, хотя ничего сверхсложного не было.

Совершенно не шла игра у хозяев. Беззубо в атаке и ужасно в обороне. Очередная ошибка, и Облак снова достает мяч из сетки. Антонио Лато и Уго Дуро не простили защитникам опрометчивых действий. Точный удав в активе форварда. Атлетико проснулся только после перерыва. Валенсии пришлось отбиваться всеми возможными силами. Но даже этого оказалось недостаточно после ряда угловых. Очередная подача, и никто не мешает Матеусу Кунью из пределов вратарской отправить мяч в сетку.

Вскоре роскошный шанс сравнять счет упустил Луис Суарес. Валенсия решила, что этого достаточно. Гости решили сражаться за свою победу. Иногда даже буквально. Арбитр показал игрокам "летучих мышей" шесть предупреждений, но никто так и не наиграл на удаление. Примерный урок применения тактики мелкого фола. Однако этого оказалось недостаточно. Уже в компенсированное время Атлетико не только сравнял, но и вырвал победу.

Сначала Карраско разогнал атаку левым флангом и прострелил в штрафную. Там Суарес только наспугал голкипера, а Корреа забил. Через две минуты Эрмосо заставил трибуны Ванда Метрополитано безумствовать. Передачу вырезал Матеус Кунья. Бразилец вышел на поле во втором тайме и оформил гол+пас. Прекрасно угадал с заменами Диего Симеоне. Победа позволила Ателенко набрать 36 очков и укрепить свои позиции в зоне ЛЧ. Валенсия осталась девятой.