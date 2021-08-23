Нападающий Барселоны Антуан Гризманн может покинуть каталонский клуб ради уже почти родного мадридского Атлетико.

Гризманн все еще остается вариантом усиления для Атлетико, утверждает El Chiringuito. Ранее сообщалось, что Барселона может отпустить Антуана, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

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А вот вариант с переходом Фелиша в Барселону не рассматривается при любых условиях. Каталонцы хотели подписать португальца и рассматривали возможность обмена игроков.

К слову, Гризманн в прошлом сезоне провел 51 матч, записав в свой актив 20 голов и 13 ассистов. Фелиш же сыграл в 40 встречах, в которых отметился 10 голами и 6 результативными передачами.

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