Хетафе – Овьедо – 2:0

Голы: Мартин, 45+4, Майораль, 45+9

Удаление: Виньяс, 80 (Овьедо)

Атлетик – Алавес – 0:1

Гол: Беренгер, 57 (аг.)

Атлетико – Вильярреал – 2:0

Голы: Барриос, 9, Нико Гонсалес, 52

Хетафе и Овьедо ранее не встречались на Колисеум Альфонсо Перес в Ла Лиге. Последний раз астурийцы играли на этой арене в 2016-м, когда команда из пригорода Мадрида выступала в Сегунде. Хетафе прекрасно начал сезон, обыграв Севилью и Сельту в гостях. А потом случилась катастрофа на Месталье (0:3). Однако, в последний день трансферного окна Бордалас потерял гораздо больше, чем зачетные баллы. Кристантус Уче перешел в Кристал Пэлас за 20 млн евро, поэтому атакующий потенциал "асулонес" сильно снизился. Овьедо зато надеялся развить успех после первой за 24 года победы в Примере над кризисным Сосьедадом.

Старт игры запомнился большим количеством борьбы, а также ужасным столкновением Диего Рико и Начо Видаля. Последний в итоге покинул поле на носилках. Вскоре случилась еще одна задержка из-за проблем на гостевом секторе. Болельщику Овьедо стало плохо. Казалось, что первый тайм завершится без голов, но мастер стандартов Луис Милья уже в компенсированное время ассистировал Марио Мартину и Борси Майоралю – 2:0. Овьедо словно и не возвращался из раздевалки, проведя невыразительный второй тайм. Более того, гости завершали в меньшинстве после удаления Виньяса за агрессию против Марина. Уругвайский форвард получил желтую и прямую красную всего за 2 (!) минуты.

Продолжили игровой день Атлетик и Алавес. Баски подходили к игре одними из лидеров Ла Лиги, выиграв 3 матча из трех, Алавес же расположился в середине таблицы. Команда из Бильбао и больше контролировала мяч, да и моментов создала куда больше (в частности, у Атлетика на момент 60-й минуты xG составлял 1,06, тогда как у Алавеса – 0,04). Как ни парадоксально, именно Алавес повел в счете на 57-й минуте. Гол получился сумасшедшим: Денис Суарес навесил с правого фланга после розыгрыша углового, Беренгер попытался перехватить и мяч срикошетил от него. Снаряд срезался, полетел за шиворот вратарю, зацепив перекладину и дальнюю стойку, после чего оказался в воротах! Этот гол оказался последним во встрече – неожиданная выездная победа Алавеса.

Атлетико и Вильярреал завершали программу игрового дня. "Матрасники" провально начали новый сезон: в предыдущих трех матчах однажды проиграли (Эспаньолу) и дважды сыграв вничью (с Эльче и Алавесом). Подопечные Диего Симеоне взялись за дело и открыли счет в игре уже на 9-й минуте. Ренату Вейга отдал ужасную передачу назад, которую перехватил Хулиан Альварес. Аргентинец в касание отдал слева на набегающего Барриоса, который пробил в касание – 1:0! Вильяреал едва не отыгрался перед самым перерывом – Пепе ударом со штрафного едва не сломал перекладину!

Старт второго тайма подарил еще один гол "матрасников". Маркос Льоренте создал этот забитый мяч, протащив снаряд от собственной до чужой штрафной и навесив в район дальней штанги. А там Николас Гонсалес перепрыгнул Сантьяго Моуриньо и головой отправил мяч в сетку ворот. Забил еще и Ленгле, однако гол экс-защитника Барселоны не засчитали из-за откровенного фола. В итоге, Атлетико удержал победу – первую в этом сезоне.

Благодаря уверенной победе Хетафе приблизился к Реалу, набрав 9 очков. Столько же и у Атлетика, который потерпел первое поражение в сезоне. Алавес с семью пунктами поднялся на седьмую позицию. Атлетико поднялся на 9 место, набрав 5 баллов, а Вильярреал четвертый с 7 очками в активе.

