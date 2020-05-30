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Атлетико вернул из аренды бразильского защитника

13:08 24 Читати українською
Атлетико вернул из аренды бразильского защитника
Кайо Энрике / ФК Гремио

Защитник Гремио Кайо Энрике возвращается в Атлетико, которому принадлежат права на игрока.

Атлетико решил досрочно прервать аренду 22-летнего левого защитника. Соглашение было рассчитано до конца года, но мадридцы решили вернуть Кайо Энрике в Испанию, информирует официальный сайт бразильского клуба.

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В составе Гремио бразилец успел провести лишь 2 поединка в Копа Либертадорес. В чемпионате Энрике не сыграл ни одной минуты – пандемия COVID-19 вызвала паузу и в первенстве Бразилии.

Атлетико подписал Кайо Энрике еще в 2016 году, но бразильский защитник не сумел закрепиться в Мадриде и регулярно отправлялся в аренды. Его контракт с "матрасниками" рассчитан до лета 2023 года.

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