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Атлетико вернется к трансферу Родриго зимой

13:59 35 Читати українською
Атлетико вернется к трансферу Родриго зимой
Родриго / AS

Форвард Валенсии Родриго Морено может стать игроком Атлетико уже следующей зимой.

Атлетико намерен подписать Родриго уже следующей зимой, сообщает Calciomercato.

Атлетико не смог завершить трансфер Родриго

По информации издания, "матрасники" намерены приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Атлетико может заплатить за футболиста около 60 млн евро. Напомним, мадридцы были близки к покупке форварда летом, но трансфер сорвался.

Родриго перешел в Валенсию летом 2015 года из Бенфики. Сумма трансфера составила 30 млн евро. Испанец провел в нынешнем сезоне 7 матчей в Ла Лиге, в которых отметился 2 ассист. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.

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Трансферы Родриго Морено Родриго Морено Валенсия Валенсия Атлетико Атлетико Испания
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