Леганес с Луниным и Кравцом проиграл Уэске, Сельта на последних минутах вырвала ничью у Райо Вальекано

В рамках 38-го тура испанской Ла Лиги Валядолид уступил Валенсии, Эспаньол победил Реал Сосьедад, Севилья одолела Атлетик, Хетафе, Леванте, Сельта и Атлетико сыграли свои матчи вничью, Алавес переиграл Жирону, а Леганес проиграл Уэске.

Чемпионат Испании 2018/2019, 38-й тур

Леванте – Атлетико – 2:2

Голы: Альмада, 7, Рожер, 36 – Эрнандес, 68, Камельйо, 79

Удаление: Анхель Корреа, 51 (Атлетико, красная карточка)

Вальядолид – Валенсия – 0:2

Голы: Солер, 36, Морено, 52

Эспаньйол – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Росалес, 58, Ли Ву, 65

Севилья – Атлетик – 2:0

Голы: Бен-Еддер, 44, Эль-Хаддади, 90+2

Хетафе – Вильярреал 2:2

Голы: Портильо, 13, Максимович, 76 – Иборра, 44, Морено, 87

Алавес – Жирона – 2:1

Голы: Вакасо, 40, Кальери, 83 – Порту, 86

Сельта – Райо Вальекано – 2:2

Голы: Аспас, 81 (пен), 90+2 – Эмбарба, 29 (пен), Медран, 71

Уэска – Леганес – 2:1

Голы: Мантовани, 56, 83 – Мантовани, 38 (автогол)

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Заключительный 38-й тур чемпионата Испании открывали Леванте и Атлетико. Уже в начале матча, после подачи с углового, Рубен Везу отпасовал на Эрика Кабако Альмаду, который пяткой направил круглого в ворота, открыв счет в матче. В середине первого тайма Атлетико в течение четырех минут четыре раза мог сравнять счет: сначала голкипер в сумасшедшем прыжке отбил удар Фелипе Луиса, впоследствии Антуану Гризманну дважды не хватило считанных сантиметров, чтобы попасть в ворота, а потом Диего Годин после подачи с углового попал в правую стойку. Под конец тайма валенсийцы отличились во второй раз: после детской ошибки Томаса Партея Марти Сальвадор Рожер перехватил мяч и без проблем переиграл Антонио Адана. В начале второго тайма судья показал Анхелю Корреа желтую карточку. Однако через две минуты, воспользовавшись системой VAR, заменил ее на красную, оставив Атлетико в меньшинстве. Леванте продолжал давить и имел еще несколько неплохих моментов увеличить свое преимущество. Однако забил Атлетико: Родриго мощно пробил из-за пределов штрафной и попал в левую девятку. За десять минут до окончания матча на добивании удачно сыграл Серхио Камельйо и сравнял счет в матче. На 87-й минуте Марти Рожер мог выводить Леванте вперед, однако мяч после его удара попал в перекладину!

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В другом матче Вальядолид принимал Валенсию. В середине первого тайма Карлос Солер, оказавшись лицом к лицу с голкипером соперника, открыл счет в матче. А в начале второй половины встречи Родриго Морено увеличил преимущество "летучих мышей". На 77-й минуте Вальядолид требовал назначения одиннадцатиметрового удара, однако арбитр, воспользовавшись системой VAR, пенальти не назначил.

Реал Сосьедад приехал в гости к Эспаньолу. В первом тайме "попугаи" больше владели инициативой, однако не смогли воплотить свое преимущество в забитые голы. После перерыва за дело взялись хозяева и дважды огорчили гостей: на 58-й минуте Роберто Росалес открыл счет, а через семь минут Ли Ву удвоил преимущество своей команды.

Севилья забивала Атлетику исключительного на последних минутах обоих таймов: сначала на 44-й минуте отличился Виссам Бен-Еддер, а в дополнительное время Мунир Эль-Хаддад установил окончательный счет в матче.

Хетафе и Вильярреал расписали боевую ничью. В первом тайме на гол Франсиско Портильо точным ударом ответил Висенте Иборра, а после перерыва после гола Неманьи Максимовича счет сравнял Жерар Морено.

Леганес завершал чемпионат выездом на матч с Уэской. На него Маурисио Пеллегрино выпустил и Кравца, и Лунина. Василий остался незаметным, а вот Андрей несколько раз откровенно спас, парируя удары с близкого расстояния. В первом тайме его команда выглядела лучше, но вперёд удалось выйти только на 39-й минуте после прострела, который в свои ворота срезал Мантовани. После перерыва лучше заиграли хозяева, которые отыгрались на 56-й – это всё тот же Мантовани замкнул подачу со штрафного. В дальнейшем команды поочередно перехватывали инициативу и обостряли, однако Уэска была настойчивее. На 83-й минуте "красно-гранатовые" заработали угловой, подачу с которого головой в дальний угол замкнул Мантовани – 2:1. Леганес так и не отыгрался, а счёт мог быть и большим, если бы Лунин не потянул несколько сложных мячей.

В параллельной встрече Алавес принимал Жирону, которая уже вылетела из Ла Лиги. В общей сложности поединок выглядел динамично и ровно, а голкиперам пришлось исполнить по несколько прекрасных сейвов. В первом тайме баски действовали немного острее, что, в конце концов, вылилось в гол Вакасо на 40-й минуте. После перерыва каталонцы были несколько острее, получив шансы сравнять счёт на 51-й и 78-й минутах – удар Порту парировал Сивера, а Думбия головой попал в штангу. Алавес наказал за расточительность на 83-й, когда Кальери забил второй гол – гостей хватило лишь на гол престижа, который забил Порту.

Сельта в это время встречалась с Райо Вальекано – ещё одной командой, которая вылетела в Сегунду. В первом тайме соперники действовали довольно агрессивно, что вылилось в кучу фолов. Один из них на 27-й минуте произошёл в штрафной галисийцев: арбитр пересмотрел повтор и после долгих споров назначил пенальти, который реализовал Эмбарба. У Сельты до перерыва также было несколько падений, которые даже приводили к привлечению VAR, однако свою "точку" хозяева до перерыв так и не получили. Во втором тайме Райо сумел выровнять ход поединка, а на 71-й минуте Медран точным ударом с паса Эмбарбы забил второй гол. Казалось, что это победа, однако Сельта на 81-й смогла отквитать один мяч с пенальти, который реализовал Аспас, а уже в компенсированное время Яго замкнул передачу Оласы точным ударом, установив окончательный счёт – 2:2.

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