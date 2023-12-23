В перенесенном матче 4-го тура чемпионата Испании Севилья на выезде уступила Атлетико (0:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

В пропущенном поединке Ла Лиги Атлетико принимал Севилью. В случае успеха "матрасники" могли обойти Барселону, потеснив ее на четвертую строчку.

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Мората уже на третьей минуте мог выводить мадридцев вперед, но не сумел переиграть кипера, выйдя один на один. Этот момент стал фактически единственным опасным до перерыва. На старте второго тайма хозяева забили – Льоренте точно закрутил под левую стойку. Вскоре он упустил шанс оформить дубль, из района одиннадцатиметровой отметки попав в штангу.

На 70-й минуте Сьоюнджю грубо нарушил правила и заработал "горчичник". Севильцы требовали более серьезного наказания и арбитр, проконсультировавшись с VAR, изменил цвет карточки на красный, оставив "матрасников" в меньшинстве. Рамос мог сравнивать со штрафного, но пробил чуть выше ворот.

В конце концов, Атлетико выстоял и, набрав 38 очков, поднялся не третью строчку турнирной таблицы Ла Лиги, Севилья с 16-ю баллами осталась пятнадцатой.

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