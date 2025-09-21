Атлетико в меньшинстве не смог победить Мальорку, Сельта расписала пятую подряд ничью с одинаковым счетом
В рамках 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур
Райо Вальекано – Сельта – 1:1
Голы: Де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49
Мальорка – Атлетико – 1:1
Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79
Удаление: Серлот, 73 (Атлетико)
Нереализованный пенальти: Альварес, 14 (Атлетико)
Эльче – Реал Овьедо – начало в 19:30
Винисиус устроил истерику после замены Алонсо – видео эмоциональной реакции звезды Реала
В поединке на Вальекасе ничья никого не устраивала. Райо Вальекано не знал побед на протяжении трех туров, а Сельта не выиграла ни одного матча в сезоне. Галисийцы настроились лучше, выдав довольно сильный старт – в частности, уже на 9-й минуте замечательный момент упустил Иглесиас, который попал в голкипера с нескольких метров.
Bryan ️ Rueda ️ Borja Iglesias pic.twitter.com/GHrfWsxwUr- Сельта (@RCCelta) September 21, 2025
Через три минуты после перерыва Борха таки вывел гостей вперед, пробив головой после подачи с углового. Впрочем, Райо Вальекано в целом был активнее и острее. Гол Де Фрутоса на 65-й минуте оказался вполне заслуженным – Хорхе прибежал на ближнюю штангу и замкнул прострел с левого фланга. 1:1!
А больше команды и не забивали. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – пятую подряд для Сельты. Причем галисийцы все пять "мировых" завершились с одинаковым счетом 1:1. Чудеса да и только!
Атлетико свою первую победу в чемпионате одержал в предыдущем туре, но добыть еще одну не смог. Хотя начиналось все круто – уже на 14-й минуте выездного матча с Мальоркой "матрасники" заработали пенальти. Альварес взялся его исполнять, однако Лео Роман потянул выстрел с "отметки"!
¡@LeonardoRomnRi1 paró el penalti! ?@RCD_Mallorca | LALIGAHighlights pic.twitter.com/rpurw1OFRG- LALIGA (@LaLiga) 21 сентября, 2025
Спасение с пенальти предоставил голкиперу островитян. По ходу встречи Лео выполнил еще четыре сейва, причем почти все они откровенно спасли хозяев.
¡El ???? del @RCD_Mallorca! @RCD_Mallorca | LALIGAHighlights pic.twitter.com/qFJfUslgMf- ЛАЛИГА (@LaLiga) 21 сентября, 2025 г
Ла де Пабло.#LaLigaHighlights https://t.co/MOnsMqYWGN pic.twitter.com/H5Doi19eBP- Атлетико Мадрид (@Atleti) 21 сентября, 2025
¡Otra parada más de @LeonardoRomnRi1!@RCD_Mallorca | LALIGAHighlights pic.twitter.com/S8bE74KnxX- ЛАЛИГА (@LaLiga) 21 сентября, 2025
"Матрасники" в какой-то момент настолько отчаялись, что остались в меньшинстве – это Серлот получил прямую красную за грубый фол.
Впрочем, именно вдесятером подопечным Диего Симеоне удалось открыть счет. Льоренте получил передачу на ход, пробежал метров 40 и пробил в дальний угол – Роман снова парировал, однако на добивании оказался Галлахер. 0:1.
Вот только удержать победный счет не удалось. На 85-й минуте Мурики опередил мадридских защитников и эффектно замкнул навес с левого фланга. 1:1!
Гол Ведата установил окончательный счет встречи. Таким, образом, Атлетико до сих пор находится вне топ-10 с 6 очками, тогда как Мальорка остается без побед в новом сезоне.
Алексис Санчес забил победный гол Севилье, экс-вингер Шахтера ассистировал за Вильяреал, Валенсия одолела Атлетик