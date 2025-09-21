В рамках 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур

Райо Вальекано – Сельта – 1:1

Голы: Де Фрутос, 65 – Иглесиас, 49

Мальорка – Атлетико – 1:1

Голы: Мурики, 85 – Галлахер, 79

Удаление: Серлот, 73 (Атлетико)

Нереализованный пенальти: Альварес, 14 (Атлетико)

Эльче – Реал Овьедо – начало в 19:30

В поединке на Вальекасе ничья никого не устраивала. Райо Вальекано не знал побед на протяжении трех туров, а Сельта не выиграла ни одного матча в сезоне. Галисийцы настроились лучше, выдав довольно сильный старт – в частности, уже на 9-й минуте замечательный момент упустил Иглесиас, который попал в голкипера с нескольких метров.

Bryan ️ Rueda ️ Borja Iglesias pic.twitter.com/GHrfWsxwUr - Сельта (@RCCelta) September 21, 2025

Через три минуты после перерыва Борха таки вывел гостей вперед, пробив головой после подачи с углового. Впрочем, Райо Вальекано в целом был активнее и острее. Гол Де Фрутоса на 65-й минуте оказался вполне заслуженным – Хорхе прибежал на ближнюю штангу и замкнул прострел с левого фланга. 1:1!

А больше команды и не забивали. В итоге, финальный свисток зафиксировал ничью – пятую подряд для Сельты. Причем галисийцы все пять "мировых" завершились с одинаковым счетом 1:1. Чудеса да и только!

Атлетико свою первую победу в чемпионате одержал в предыдущем туре, но добыть еще одну не смог. Хотя начиналось все круто – уже на 14-й минуте выездного матча с Мальоркой "матрасники" заработали пенальти. Альварес взялся его исполнять, однако Лео Роман потянул выстрел с "отметки"!

Спасение с пенальти предоставил голкиперу островитян. По ходу встречи Лео выполнил еще четыре сейва, причем почти все они откровенно спасли хозяев.

"Матрасники" в какой-то момент настолько отчаялись, что остались в меньшинстве – это Серлот получил прямую красную за грубый фол.

Впрочем, именно вдесятером подопечным Диего Симеоне удалось открыть счет. Льоренте получил передачу на ход, пробежал метров 40 и пробил в дальний угол – Роман снова парировал, однако на добивании оказался Галлахер. 0:1.

Вот только удержать победный счет не удалось. На 85-й минуте Мурики опередил мадридских защитников и эффектно замкнул навес с левого фланга. 1:1!

Гол Ведата установил окончательный счет встречи. Таким, образом, Атлетико до сих пор находится вне топ-10 с 6 очками, тогда как Мальорка остается без побед в новом сезоне.

