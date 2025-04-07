В рамках воскресной программы 30-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 30-й тур

Лас-Пальмас – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Макберни, 60 – Оярсабаль, 5, Гомес, 56, Арамбуру, 68

Севилья – Атлетико – 1:2

Голы: Агуме, 7 – Альварес, 25 (пен.), Барриос, 90+3

Вальядолид – Хетафе – 0:4

Голы: Арамбарри, 1, Терратс, 19, 38, Дуарте, 80

Удаление: Мартин, 45+2 (Вальядолид, красная карточка)

Вильяреал – Атлетик – 0:0

Удаление: Пап Гуйе, 83 (Вильяреал)

Рафинья поссорился с Фликом и толкнул капитана Барселоны после осечки с Бетисом – видео конфликта

Реал Сосьедад уверенно победил Лас-Пальмас благодаря голам Оярсабаля, Гомеса и Арамбура. Благодаря этому успеху баски ворвались в борьбу за последнюю путевку в еврокубки – до седьмой строчки им не хватает всего двух очков. Канарцы же остались в зоне вылета, продолжив безвыигрышную серию в Ла Лиге до 12-ти туров.

Наконец прервал свою безвыигрышную серию Атлетико. На этот раз на пути команды Диего Симеоне была Севилья. Нервионцы сумели выйти вперед уже на старте встречи, однако в середине тайма Лоик Баде привез пенальти в свои ворота после грязного подката. Альварес с отметки легко переиграл кипера "красно-белых".

"Матрасники" сильно прибавили после перерыва и сумели вырвать победу уже в добавленное время – Барриос совершил спурт по центру, убежав от Сауля, и с линии штрафной закрутил под дальнюю штангу. Таким образом Атлетико воспользовался осечками Барселоны и Реала и вернулся в чемпионскую гонку – от "сливочных" команда отстает на 3 балла, а от каталонцев – на семь.

В еще одном матче Хетафе на выезде изрядно поиздевался над Вальядолидом. Гости вышли вперед уже на 1-й минуте, а к середине тайма вели со счетом 2:0. Перед самым перерывом "бело-фиолетовые" остались в меньшинстве за грубую атаку Мартина. В конце концов, все завершилось четырьмя сухими голами в ворота главного аутсайдера Ла Лиги и уже четвертым поражением подряд. Хетафе же с 39-ю очками закрепился на одиннадцатой строчке.

Игровую программу воскресенья закрывал матч претендентов на места в зоне Лиги чемпионов – Вильяреала и Атлетика. Инициативой владела "желтая субмарина": вдвое больше ударов (12 против 7), а показатель xG составлял 1,74 (что означает, что Вильяреал создал моментов на 1,74 гола). У Атлетика же xG был лишь 0,42, что свидетельствует о крутой игре Унаи Симона (совершил 4 сейва) и защиты Бильбао.

Один гол вратарь сборной Испании все же пропустил. На его счастье, взятие ворот Ереми Пины было отменено – в эпизоде перед этим мяч попал в руку Барри. Вильяреал доигрывал в меньшинстве – Пап Гуйе едва не сломал ногу Саннади.

Барселона расписала неожиданную ничью с Бетисом – "блаугранас" не смогли воспользоваться провалом Реала