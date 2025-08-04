Атлетико сообщил о значительном росте продаж клубной продукции после возвращения к использованию классической эмблемы с медведем, земляничным деревом и красно-белыми полосами, информирует vozpopuli.

"Многие из нас пытались помочь ему": Сауль раскрыл главную проблему Феликса

Возвращение к старому дизайну, что произошло после проведенного среди болельщиков референдума, привело к росту продаж более чем на 30% за последние два года. Июль стал рекордным месяцем по объему реализации товаров в официальных магазинах клуба.

Сообщается, что особой популярностью пользуются новые футболки с классическим стилем, что стало ключевым фактором повышения спроса. В прошлом сезоне розничные продажи клуба достигли 11,8 млн евро, тогда как годом ранее, когда дизайн формы Nike подвергался критике, эта цифра едва достигала 10 млн евро.

Порту испортил дебют игрокам Атлетико – новички Симеоне разочаровали