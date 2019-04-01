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Атлетико усилится сразу двумя игроками Порту

20:32 115 Читати українською
Атлетико усилится сразу двумя игроками Порту
Алекс Теллес / Фото Diario AS

Мадридский Атлетико договорился с Порту по трансферу защитника Алекса Теллеса.

Алекс Теллес летом станет игроком мадридского Атлетико, сообщает A Bola.

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Португальский гранд получит за 26-летнего защитника 30 млн евро.

Еще одним усилением для "матрасников" станет хавбек Эктор Эррера. 26-летний игрок покинет Порту после завершения сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Теллес провел 27 матчей, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Эррера сыграл 27 поединков и забил 4 гола.

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Атлетико Атлетико Трансферы Трансферы Чемпионата Испании Эктор Эррера Эктор Эррера Порту Порту Португалия Алекс Теллес Алекс Теллес
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