Атлетико удержал победу над Альмерией – мадридцы обошли Барселону и сократили отставание от Цыганкова с Довбыком
В рамках 16-го тура испанской Примеры 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2023/24, 16-й тур
Атлетико – Альмерия – 2:1
Голы: Мората 17, Корреа, 22 – Баптистао, 62
Гранада – Атлетик – начало в 17:00
Кадис – Осасуна – начало в 19:30
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Атлетико в первом матче дня принимал Альмерию. Старт встречи оказался феерическим – уже на 6-й минуте забил Гризманн (но гол отменили), на 17-й он ассистировал Морате (тот реализовал выход один на один), а на 22-й Корреа удвоил преимущество мадридцев. Гости чудом избежали разгрома до перерыва, однако во втором тайме игра несколько выровнялась.
На 62-й минуте Лео Баптистао даже сократил отставание в счете, сыграв на добивании после дальнего выстрела. После этого пошли размены моментами. Атлетико нервничал (особенно в конце) – и все же удержал свою победу. Благодаря этому успеху "матрасники" обошли Барселону и вырвались на третье место.
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