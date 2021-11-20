Антуан Гризманн сможет помочь Атлетико уже в матче 5-го тура ЛЧ против Милана.

После апелляции было решено сократить дисквалификацию француза с 2 матчей до одного, сообщает официальный сайт УЕФА.

Годин желает вернуться в Атлетико – зимой он станет свободным агентом

Гризманн был удален еще в поединке 3-го тура против Ливерпуля (2:3). Звезда Атлетико прямой ногой жестко влетел в лицо Роберто Фирмино. Благодаря удачной апелляции нападающий "матрасников" уже отбыл свое наказание, пропустив ответный матч с мерсисайдцами (0:2).

Не идет игра? С Żubrówka всегда идет игра! Миксуй коктейли с легендарной Żubrówka и наслаждайся просмотром топовых матчей!

Żubrówka – открой легенду! Узнать больше о Żubrówka и коктейлях тут.

Добавим, что ближайшим соперником Атлетико в ЛЧ станет Милан (24-го ноября). Пока подопечные Симеоне идут только третьими, уступая Порту одним очком и опережая "россонери" на 3.

"Бритоголовые": особый ритуал игроков Динамо или Как настроиться на Манчестер Юнайтед