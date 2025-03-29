В рамках субботней программы 29-го тура Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 29-й тур

Реал Сосьедад – Вальядолид – 2:1

Голы: Оярсабаль, 23, С. Гомес, 68 – Латаса, 90+4

Эспаньол – Атлетико – 1:1

Голы: Пуадо, 71 (пен) – Аспиликуэта, 38

Алавес – Райо Вальекано – 0:2

Голы: Сисс, 2, Диас, 58

Нереализованный пенальти: Жордан, 14 (Алавес)

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Реал Сосьедад одержал первую за три тура победу, одолев Реал Вальядолид в родных стенах. Голами отметились Оярсабаль и Серхи Гомес – они довели безвыигрышную серию "Пуселы" в Ла Лиге до десяти матчей. Что наиболее важно, баски приблизились к топ-7 на расстояние двух очков, а отрыв от Жироны достиг четырех баллов.

Атлетико близок к краху в чемпионской гонке. После поражений от Хетафе и Барселоны мадридцы расписали ничью с Эспаньолом – то есть с борцом за выживание. На гол Аспиликуэты, забитый в конце первого тайма, после перерыва ответил Пуадо. Он реализовал пенальти. 1:1!

Таким образом, "матрасники" остались в трех очках от второй позиции, а от первой подопечные Чоло Симеоне отстают уже на шесть. А Реал свой матч еще не сыграл ...

Другой мадридский клуб – Райо Вальекано – прервал 5-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге. "Молнии" на выезде уверенно переиграли Алавес, забив два гола. Первый из них прилетел еще на 2-й минуте, хотя баски могли отыграться на 14-й с пенальти. К сожалению для хозяев, Жордан не смог переиграть Баталью, которому удалось провести еще несколько классных сейвов.

Райо Вальекано набрал 40 очков и поднялся в топ-7 турнирной таблицы. Алавес же остается над зоной вылета только благодаря лучшим дополнительным показателям.

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