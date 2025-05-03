В рамках субботней программы Ла Лиги 2024/25 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2024/25, 34-й тур

Алавес – Атлетико – 0:0

Вильярреал – Осасуна – 4:2

Голы: Перес, 2, 39, Барри, 33, Пепе, 71 – Гарсия, 66, Ороз, 82 (пен)

Лас-Пальмас – Валенсия – 2:3

Голы: Рамирес, 45+2, Макберни,83 – Дуро, 22, 58, Суарес, 75 (аг)

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Атлетико не смог победить Алавес. "Матрасники" де-факто не имеют шансов на чемпионство, а в вылет из зоны ЛЧ при 12-очковом гандикапе тоже верится слабо. Высокую мотивацию при выезде в Витории-Гастейс имели только мадридские ультрас, которые разгромили одну из кафешек и ждали драку с баскскими коллегами – впрочем, полиция загнала гостей на площадь и отправила обратно в столицу.

120 miembros del Frente Atlético estaban en Vitoria a primera hora de la mañana.

Después, y sin motivo aparente, fueron acompañados a los autobuses en los que habían llegado y devueltos a Madrid sin posibilidad de ver el partido.#ultras pic.twitter.com/LojBfatL9S - ULTRAS ? ACCOUNT OF (@UltrasAccountOF) 3 мая, 2025

А матч оказался невеселым. Алавес нанес 8 ударов, Атлетик – 9, а голов болельщики не увидели. Лучшими в этой встрече стали голкиперы.

Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Для Атлетико этот результат мало что значит, а вот Алавес явно желал большего. Баски обошли Жирону, но их отрыв от зоны вылета увеличился только до трех очков.

Вильярреал получил важные три очка в борьбе за Лигу чемпионов, переиграв Осасуну. В первом тайме гости сумели нанести лишь три удара по воротам "желтой субмарины". Вильярреал уже на второй минуте вышел вперед и не сбавлял обороты. До перерыва счет на табло был 3:0 в пользу хозяев.

После перерыва игра стала более спокойной и Осасуне удалось отыграть один гол. Впрочем, Пепе, который в первом тайме оформил дубль из ассистов, забил четвертый мяч в ворота Эрреры. До конца матча "красные" заработали право пробить пенальти, который удачно исполнил Ороз.

Валенсия встречалась с Лас-Пальмасом. В первом тайме обе команды были сконцентрированы на борьбе в центре поля. Но обоим удалось забить. Уго Дуро открыл счет на 22 минуте, а Рамирес сравнял под конец тайма с пенальти.

Во второй половине Дуро вывел свою команду вперед. Перед финальным свистком Валесия удвоила преимущество благодаря автоголу Суареса.

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