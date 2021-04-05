"Фиалки" пытаются склонить своего лидера к подписанию нового контракт, однако сам Влахович предложение не принял и рассчитывает покинуть команду во время летнего трансферного окна. К счастью, вариантов у серба с избытком, утверждает Calcio Mercato.

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По информации издания, форвард стал приоритетной трансферной целью Милана, которому недостаточно 39-летнего Ибрагимовича. Однако планам "россонери" попытается помешать Атлетико. Диего Симеоне лично хочет видеть Влаховича в своей команде. Также на серба претендуют Рома и лондонский Арсенал.

К слову, Влахович выступает за Фиорентину с 2018 года. В нынешнем сезоне Душан – лучший бомбардир команды. В его активе 13 голов и 2 результативные передачи в 28 матчах итальянской Серии А. Потенциальным покупателям придется заплатить около 40 млн евро.

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