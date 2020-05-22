Атлетико стремится обменять скандального Диего Косту на лидера Наполи

Мадридский Атлетико хочет усилить свой состав форвардом итальянского Наполи Аркадиушем Миликом.

Атлетико активно работает над трансфером польского форварда Наполи Аркадиуша Милика, сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

Ливерпулю не хватает одного пазла для создания космической команды, – экс-игрок мерсисайдцев

По информации издания, "матрасники" не готовы платить за него необходимые 50 миллионов евро, но могут предложить своего нападающего Диего Косту с небольшой доплатой.

Отмечается, что на Милика также претендует Ювентус, но и туринцы не хотят платить нужную сумму, предлагая вингера Хуана Куадрадо тоже с доплатой. В этом случае неаполитанцы больше склонны принять предложение Атлетико, потому что рулевой Наполи Дженнаро Гаттузо не видит Куадрадо в своей команде.

"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому