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Атлетико стремится обменять скандального Диего Косту на лидера Наполи

18:04 38 Читати українською
Атлетико стремится обменять скандального Диего Косту на лидера Наполи
Аркадиуш Милик / REUTERS

Мадридский Атлетико хочет усилить свой состав форвардом итальянского Наполи Аркадиушем Миликом.

Атлетико активно работает над трансфером польского форварда Наполи Аркадиуша Милика, сообщает AS со ссылкой на Tuttosport.

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По информации издания, "матрасники" не готовы платить за него необходимые 50 миллионов евро, но могут предложить своего нападающего Диего Косту с небольшой доплатой.

Отмечается, что на Милика также претендует Ювентус, но и туринцы не хотят платить нужную сумму, предлагая вингера Хуана Куадрадо тоже с доплатой. В этом случае неаполитанцы больше склонны принять предложение Атлетико, потому что рулевой Наполи Дженнаро Гаттузо не видит Куадрадо в своей команде.

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Теги
Диего Коста Диего Коста Аркадиуш Милик Аркадиуш Милик Наполи Наполи Атлетико Атлетико Испания
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