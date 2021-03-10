Атлетико принимал Атлетик в рамках 18-го тура Ла Лиги. Отчет встречи читайте на Футбол 24.

Гости шокировали подопечных Симеоне уже на старте поединка, Муньяин замкнул прострел с правого фланга. Мадридцы перехватили инициативу и смогли выровнять положение еще до свистка на перерыв.

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Во втором тайме игроки Атлетико продолжили контролировать игру, но очевидно, ничья не устраивала "матрасников". Оборона Атлетика не выдержала и была вынуждена фолить в своей штрафной, что повлекло пенальти. Реализовывать 11-метровый взялся нападающий хозяев Луис Суарес, уругваец хладнокровно переиграл голкипера.

До финального свистка мадридцы владели мячом, несколько возможностей Атлетика в конце встречи завершились ничем. В итоге – заслуженная победа команды Симеоне.

После 26-ти туров Ла Лиги Атлетико остается лидером гонки, опережая Барсу на 6 очков, а Реал – на 8.

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