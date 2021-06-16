Атлетико согласовал трансфер звезды Серии А
14:05 - Читати українською
Полузащитник Удинезе и сборной Аргентины Родриго де Пауль близок к переходу в мадридский Атлетико.
Атлетико договорился с Удинезе насчет перехода Родриго де Пауля, сумма трансфера составляет 35 млн евро, сообщает Sky Sport Italia.
Забарный и Попов стали объектом интереса Наполи
Сейчас игрок защищает цвета сборной Аргентины на Копа Америка-2021. Мадридцы согласуют контракт с де Паулем уже по завершении континентального первенства.
К слову, аргентинец провел 38 матчей в составе Удинезе в прошлом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 11 результативных передач.
"Миколенко залишається в Динамо": претензії до Шеви і три ключові винуватці поразки – реакція на драму в Амстердамі
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter