Полузащитник Удинезе и сборной Аргентины Родриго де Пауль близок к переходу в мадридский Атлетико.

Атлетико договорился с Удинезе насчет перехода Родриго де Пауля, сумма трансфера составляет 35 млн евро, сообщает Sky Sport Italia.

Забарный и Попов стали объектом интереса Наполи

Сейчас игрок защищает цвета сборной Аргентины на Копа Америка-2021. Мадридцы согласуют контракт с де Паулем уже по завершении континентального первенства.

К слову, аргентинец провел 38 матчей в составе Удинезе в прошлом сезоне, записав в свой актив 9 голов и 11 результативных передач.

"Миколенко залишається в Динамо": претензії до Шеви і три ключові винуватці поразки – реакція на драму в Амстердамі