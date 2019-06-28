Атлетико согласовал трансфер Ренана Лоди – бразильцем интересовался Шахтер

Бразильский защитник Ренан Лоди продолжит карьеру в Атлетико.

Атлетико договорился с Атлетико Паранаэнсе о трансфере Ренана Лоди, сообщает официальный сайт клуба.

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О деталях контракта 21-летнего бразильца и "матрасников" не сообщается, как и неизвестна сумма трансфера.

Стоит отметить, что ранее в услугах Ренана был заинтересован донецкий Шахтер.

В 2019 году Лоди провел за Атлетико Паранаэнсе 11 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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