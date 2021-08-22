Нападающий берлинской Герты Матеус Кунья вскоре должен перебраться в столицу Испании, где будет защищать цвета мадридского Атлетико.

"Матрасники" договорились о переходе триумфатора Олимпиады-2020, утверждает журналист Руди Галетти в своем твиттере.

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Кунья стал оперативной заменой Рафе Миру, выбравшему Севилью вместо Мадрида. Цена сделки с Гертой – 30 млн евро. Вскоре стороны объявят о договоренности официально. В Берлине бразилец провел 1,5 сезона после перехода из РБ Лейпциг зимой 2020-го за 18 млн в евровалюте.

К слову, Матеус Кунья стал одним из кузнецов победы сборной Бразилии на Играх в Токио. В его активе 5 матчей на Олимпиаде (3 гола, 1 ассист).

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