toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ КОЛУМБИЯ - АНГЛИЯ ШВЕЦИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ Новости ЧМ 2018

Атлетико согласовал трансфер Адана

20:52 4 Читати українською
Атлетико согласовал трансфер Адана
Антонио Адан / Getty Images

Голкипер Бетиса Антонио Адан, который является воспитанником Реала, подпишет контракт с Атлетико.

Атлетико вскоре приобретет голкипера Бетиса Антонио Адана за 1 миллион евро, сообщает Marca.

Калинич может перейти в Атлетико

Воспитанник Реала подпишет контракт с "матрасников" на 2-3 сезона. На Ванда Метрополитано Адан будет резервным голкипером, поскольку в стартовом составе играет Ян Облак.

Также вратарем интересовались Хетафе и Спортинг.

Теги
Трансферы Атлетико Атлетико Бетис Бетис Испания Трансферы Чемпионата Испании Антонио Адан Антонио Адан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
21
час
:
6
мин
Уругвай
17:00
Франция
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук