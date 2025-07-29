Полузащитник Штутгарта Энцо Мийо в ближайшее время должен перейти в Атлетико.

Атлетико продолжает агрессивную кампанию на трансферном рынке – Испанский гранд согласовал личные условия контракта с полузащитником Штутгарта Энцо Мийо, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Сейчас мадридцы ведут переговоры со Штутгартом относительно суммы трансфера. Атлетико готов активировать клаусулу в размере 23 миллиона евро, которая прописана в контракте 23-летнего француза.

В прошлом сезоне Мийо стал одним из лучших игроков Штутгарта – 12 голов и 8 ассистов во всех турнирах. Именно такая результативность привлекла внимание Диего Симеоне, который планирует серьезно обновить атаку своей команды.

Это может стать уже восьмым трансфером Атлетико этим летом. Ранее клуб подписал Давида Ганцко, Джонни Кардосо, Алехандро Баену, Марка Пубиля, Тьяго Альмаду, Маттео Руджери и Хуана Муссо, потратив всего около 149 миллионов евро. В то же время команду покинули Родриго де Пауль, Анхель Корреа и Сауль.

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