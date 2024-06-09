Руководство "матрасников" летом планирует существенно усилить линии обороны. Атлетико вскоре завершит сделку с Робином Ле Норманом из Реал Сосьедада.

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Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мадридцы согласовали личные условия контракта с защитником сборной Испании. Впрочем, Атлетико еще должен провести переговоры с Реал Сосьедадом по трансферу игрока.

Напомним, что Робином Ле Норманом выступает за баскский клуб с 2019 года В целом за "бело-синих" защитник сыграл в 221 матче, в которых забил шесть голов и отдал шесть ассистов.

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