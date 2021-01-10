Клубы согласовали последние детали перехода 24-летнего нападающего, утверждает Marca.

Атлетико достиг приостановки дисквалификации Триппьера – мадридцы подозревают FA в нечестных играх

Атлетико арендует Дембеле с правом выкупа за 33 млн евро. Лион настаивал на обязательности этого пункта, однако мадридцы отстояли свою позицию. Из-за плохих погодных условий француз сможет прилететь в столицу Испании не раньше, чем во вторник (12 января). Также игроку нужно полностью залечить травму руки.

Напомним, что Дембеле вместе с Лионом доходил до полуфинала прошлого розыгрыша Лиги чемпионов. В текущем сезоне результативность форварда очень скромная – 16 матчей (в основном выходы на замену) и всего один гол.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му