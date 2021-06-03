Мадридцы согласовали с Баварией переход хавбека за 80 млн евро, утверждает журналист Radio Marca Клаудия Гарсия.

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Атлетико успел подыскать замену Саулю. "Матрасники" подпишут лидера Удинезе Родриго Де Пауля за 40 млн евро. Аргентинца связывали с Миланом и Ливерпулем, однако чемпион Испании оказался проворнее.

Добавим, что Сауль воспитывался в системе Атлетико с 2008 года. Хавбек провел за мадридцев 337 матчей, отличился 43 голами и 19 ассистами.

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